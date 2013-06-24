В Україні відкрився перший біометановий завод: перші кубометри газу пішли в газорозподільчі мережі. За обсягом виробництва підприємство забезпечуватиме майже 1500 споживачів на рік, повідомляє Мінагрополітики.

За словами міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського, Україна має великий потенціал виробництва біометану. Вітчизняні аграрії неабияк зацікавлені в розвитку цієї галузі й уже готові долучатися. Будівництво нових потужностей або переобладнання наявних дасть змогу не лише відмовитися від імпорту газу, що сприятиме нашій енергетичній безпеці, а й перетворити Україну на надійного експортера біометану, забезпечить енергетичну децентралізацію країни.

«Тема біометану жива, цікава, і дуже добре, що в Україні працюють підприємства, готові долучитися до розвитку цієї галузі. Знаю, що вони вивчили європейський досвід, ознайомилися з роботою біометанових заводів у різних країнах. Упевнений, що цей досвід буде успішно реалізовано в Україні. Міністерство сприяло розробленню законодавчої бази для розвитку біометанової галузі», — наголосив Микола Сольський.