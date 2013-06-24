Профілактика інфекційних хвороб з урахуванням епідситуації та прогнозів на основі комплексного підходу — «єдине здоров’я» — передбачена Стратегією забезпечення біологічної безпеки та біологічного захистунаселення до 2025 року. В системі громадського здоров’я принцип «єдине здоров’я» допомагає вчасно виявити та запобігти основним видам загроз, які можуть спровокувати спалахи чи масові захворювання людей. Зокрема, зоонозні захворювання (передаються людині від тварин), стійкість до антибіотиків, трансмісивні захворювання та транскордонні загрози. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Сучасні загрози та поява нових ризиків глобального характеру вимагають оперативної відповіді та спільних зусиль країн щодо протидії біологічним загрозам. Більшість нових зоонозних інфекційних захворювань нерозривно повʼязані з діяльністю людини, включаючи зміни в екосистемах, урбанізацію, міжнародну торгівлю та переміщення людей. Принцип «єдине здоров’я» дає розуміння природи кожного зоонозного захворювання, що виникає, щоб провести оцінку ризику й розробити плани реагування та контролю від регіонального до глобального рівнів.

«Україна продовжує реалізацію національної стратегії та перейматиме досвід британської системи, зокрема впроваджуватиме дієві механізми, які стосуються обміну інформації щодо стану навколишнього середовища, обміну інформацією про випадки захворювання як між органами та закладами ветеринарної медицини і закладами охорони здоров’я всередині країни, і з іншими державами. Інтеграція міжнародного досвіду дозволить підсилити та адаптувати систему моніторингу і лабораторного контролю за ймовірними спалахами до європейських стандартів, зокрема, і під час роботи над змінами до чинних протоколів та планів реагувань», — пояснив заступник Міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

«Єдине здоровʼя» — це спільний, багатосекторальний та трансдисциплінарний підхід, що працює на місцевому, регіональному, національному та глобальному рівнях з метою досягнення оптимальних результатів щодо здоровʼя, визнаючи взаємозвʼязок між людьми, тваринами, рослинами та їхнім спільним місцем «проживання» та станом навколишнього середовища. Інтеграція цього підходу до системи громадського здоров’я дозволяє:

запобігти спалахам зоонозних захворювань серед тварин і людей;

підвищити безпеку харчових продуктів;

зменшити випадки інфекційних захворювань, стійких до протимікробних препаратів;

посилити контроль на рівні країн та глобальну безпеку у галузі охорони здоровʼя;

захистити та зберегти біорізноманіття.

Попри те, що національна стратегія та операційний план дій були прийняті до повномасштабного вторгнення, робота над трансформацією та посиленням системи громадського здоров’я у частині підходів «єдиного здоров’я» впроваджується поетапно. Прийнятий Закон України «Про систему громадського здоров’я»запроваджує комплексний підхід «Єдине здоров’я», який має сприяти кращій комунікації між службою охорони здоров’я та органами безпеки харчових продуктів і ветеринарії та службами моніторингу стану навколишнього середовища. Закон також чітко передбачає розвиток та забезпечення обміну інформацією про випадки інфекційних хвороб, спільних для тварин і людей, між органами та установами ветеринарної медицини та закладами охорони здоров’я.

Довідково

Під час вивчення комплексного підходу «єдине здоров’я», який діє у Великобританії, фахівці сфери громадського здоров’я дослідили систему обміну інформацією про випадки інфекційних хвороб, спільних для тварин і людей, між органами та установами ветеринарної медицини й закладами охорони здоров’я. А також протоколи та плани реагування на ймовірні спалахи і загрози транскордонного характеру та систему функціонування і забезпечення лабораторного контролю, як під час випадків захворювань, так і у режимі моніторингу загроз.