З початку 2025 року Експортно-кредитне агентство підтримало український експорт на 1,79 млрд грн. Загалом застраховано 72,96 млн грн банківських кредитів для експортерів.

«За два місяці 2025 року ЕКА підтримало експорт майже на 2 мільярди гривень. Це свідчить про довіру бізнесу до державних механізмів страхування, які допомагають зменшувати ризики та отримувати вигідне фінансування. Українські підприємці можуть знижувати ризики, розширювати виробництво та активніше виходити на нові ринки. Ми продовжимо вдосконалювати механізми підтримки, щоб експортери могли ще ефективніше використовувати можливості для зростання», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Найактивніше можливістю застрахувати експортні контракти та кредити у січні — лютому скористалися підприємці із Хмельницької (1,31 млрд грн), Запорізької (230,4 млн грн) та Тернопільської (130,65 млн грн) областей.

Серед банків-партнерів ЕКА лідерами за підтриманим експортом були Райффайзен Банк (1,31 млрд грн), Ощадбанк (298,5 млн грн) та Кредобанк (130,6 млн грн), а за обсягами виданих експортерам кредитів — Ощадбанк (52,8 млн грн), Кредобанк (10 млн грн) та Кредитвестбанк (6 млн грн).

Українські компанії постачатимуть продукцію до Франції, Німеччини, Болгарії, Данії, Угорщини й інших країн. Основні товари експорту — меблі, папір і картон, вироби із пластмаси.

Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) — державна установа, яка підтримує несировинний експорт шляхом страхування ризиків підприємств та банків. Зокрема, агентство страхує зовнішньоекономічні контракти, експортні кредити, банківські гарантії, а також розпочало страхувати інвестиційні кредити від воєнних ризиків, повідомляє Мінекономіки.