Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

В українському бізнес-середовищі прогнозують, що впродовж наступних дванадцяти місяців у країні збережеться негативна динаміка розвитку економіки. Зокрема, бізнес очікує, що інфляція в Україні перевищить 6%, які прогнозує Нацбанк України, й сягне як мінімум 7%.

Курс гривні також може значно послабитися. Так, за один долар даватимуть 28,99 гривень. Ці викладки бізнес робить на основі різних показників, включаючи індекс ділової активності, а також щоквартальні опитування бізнесменів із приводу очікувань. Вони публікуються на сайті Нацбанку України.

Найкращі очікування щодо розвитку економіки на тлі пандемії коронавірусу, були у представників торговельного сектору. Найпесимістичними виявилися у підприємств із енергозабезпечення та харчової промисловості.

Як відомо, нещодавно фахівці Всесвітнього банку заявили про те, що країни-члени G20 ухвалили рішення про продовження мораторію на виплату заборгованості найбіднішими країнами світу до червня 2021 року. Однак лунали заклики до продовження цього мораторію на рік.