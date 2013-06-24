«Бізнес як зазвичай» із росією, росатомом і його дочірніми компаніями потрібно припинити. Слід покласти край залежності країн від російського ядерного палива та послуг. На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у зверненні до міністрів енергетики країн-партнерів під час засідання Міжнародної консультативної ради.

Денис Шмигаль нагадав, що із жовтня 2022 року сотні російських ракет і безпілотників цілеспрямовано руйнують енергетичну інфраструктуру України. А найбільшу в Європі Запорізьку АЕС росія окупувала 4 березня та перетворила на військову базу.

«російська федерація порушила всі принципи ядерної безпеки, вчинивши численні акти ядерного тероризму на державному рівні. Водночас росія зберігає лідерські позиції на світовому ядерному ринку. Дохід росатому 2022 року зріс на 17% порівняно з 2021-м, а експорт — на 15% і становить 10 мільярдів доларів», — зазначив Денис Шмигаль і підкреслив, що ці гроші, очевидно, стають спонсором для російського військового бюджету.

Як зауважив Прем’єр-міністр, окремі країни продовжують співпрацювати з росатомом у будівництві нових атомних енергоблоків і набагато більше країн залежать від російського ядерного палива та послуг: «Цьому слід покласти край. Ми повинні надіслати світові чіткий сигнал, що ядерний тероризм не можна толерувати».

Денис Шмигаль нагадав, що Україна запропонувала додати до десятого пакета санкцій ЄС представників російської атомної промисловості. Він закликав використати всі доступні засоби, щоб змусити росію покинути ЗАЕС.

Очільник уряду назвав кроки для збереження енергосистеми України: «Нам просто зараз потрібно багато автотрансформаторів, розподільних пристроїв, ізоляторів, з’єднувачів, стовпів і так далі. Високовольтне обладнання пріоритетне, але розподільчі мережі також потребують ремонту».

Денис Шмигаль подякував за матеріальну та фінансову підтримку, яку іноземні уряди та національні компанії надали Україні.