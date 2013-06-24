Перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко зустрілася з міністром з питань зовнішньої торгівлі та французьких громадян за кордоном Франції Лораном Сен-Мартеном та обговорила з ним питання поглиблення економічної співпраці між країнами, залучення європейських інвесторів до приватизації. Вона закликала європейський бізнес не зволікати та збільшувати інвестиції в Україну вже зараз.

«Завдяки підтримці інвесторів, стійкості українського бізнесу та допомозі міжнародних партнерів економіка відновлюється: 2023 року зростання становило 5,3%, а 2024-го — майже 3,6%. Обсяги експорту зросли на 15% у грошовому вираженні», — розповілаЮлія Свириденко.

Окремо вона зазначила важливість розширення інвестиційної співпраці та розвиток міжурядових платформ (G2G-угод). Такий механізм вже діє між Україною та Францією, що дає змогу залучити 200 млн євро грантового фінансування.

«Ці кошти підтримають такі галузі, як охорона здоров’я, інфраструктура, енергетика, сільське господарство, водопостачання та санітарія, управління відходами, розмінування, будівництво житла. Важливо, що 60 мільйонів євро буде спрямовано на підтримку енергетичного сектору України», — продовжилаЮлія Свириденко.

Серед першочергових зав-дань уряду перший віцепрем’єр-міністр відзначила створення привабливих умов для інвесторів, розширення приватизації та започаткування державно-приватних партнерств.

Держава пропонує різні форми підтримки для інвесторів: податкові та митні пільги для компаній, що працюють в індустріальних парках; програму підтримки великих інвестпроєктів, що покриває до 30% витрат для інвестицій понад 12 мільйонів євро, інвестиційну програму на 9,3 мільярда євро, яка містить гранти від ЄК і технічну допомогу, повідомляє Мінекономіки.