Стало ще зручніше та швидше допомогти онлайн усім, хто цього потребує.

Благодійник може самостійно вирішувати: допомогти одразу чи після реєстрації!

Щоб допомогти онлайн з будь-якої країни світу, благодійнику потрібно:

1. Перейти за посиланням https://social.edopomoga.gov.ua/ua/.

2. Обрати заявку на допомогу.

3. Оплатити Передплату на продукти харчування або ліки.

Після оплати людина, що залишала заявку, отримає СМС-код та зможе на сплачену суму придбати товари у партнерських мережах платформи (магазинах або аптеках).

Після цього перед благодійником постає вибір: реєструватися на платформі чи ні?

Ми, звісно, закликаємо реєструватися, адже:

1. Це швидко. Для цього благодійнику потрібно вказати лише номер телефону, прізвище та ім'я.

2. Благодійник отримує СМС з посиланням на чек після того, як потребуючий допомоги скористається Передплатою!

Також завдяки реєстрації благодійник завжди зможе побачити, скільком людям він допоміг та переглянути чеки з магазинів або аптек.

На шляху до допомоги не повинно стояти ніяких меж!