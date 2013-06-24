Стало ще зручніше та швидше допомогти онлайн усім, хто цього потребує.
Благодійник може самостійно вирішувати: допомогти одразу чи після реєстрації!
Щоб допомогти онлайн з будь-якої країни світу, благодійнику потрібно:
1. Перейти за посиланням https://social.edopomoga.gov.ua/ua/.
2. Обрати заявку на допомогу.
3. Оплатити Передплату на продукти харчування або ліки.
Після оплати людина, що залишала заявку, отримає СМС-код та зможе на сплачену суму придбати товари у партнерських мережах платформи (магазинах або аптеках).
Після цього перед благодійником постає вибір: реєструватися на платформі чи ні?
Ми, звісно, закликаємо реєструватися, адже:
1. Це швидко. Для цього благодійнику потрібно вказати лише номер телефону, прізвище та ім'я.
2. Благодійник отримує СМС з посиланням на чек після того, як потребуючий допомоги скористається Передплатою!
Також завдяки реєстрації благодійник завжди зможе побачити, скільком людям він допоміг та переглянути чеки з магазинів або аптек.
На шляху до допомоги не повинно стояти ніяких меж!