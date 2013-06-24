Близько 10 млн євро акумулювали європейські партнери на підтримку Міжнародної платформи дій для зеленого відновлення України. Про це Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук повідомила на своїй сторінці в фейсбуці. Серед них Італія, Франція, Фінляндія, Японія, Чехія, 5 млн євро торік надала Німеччина, передає пресцентр Урядовий портал.

Питання сталої відбудови України, наявні проекти та ресурси, а також потреби в підтримці – про це сьогодні поспілкувалися урядовці, експерти, представники громадських організацій природоохоронного спрямування та міжнародні партнери на Першому форумі зацікавлених сторін Платформи дій зеленого відновлення України.

Це та платформа, яка була започаткована у Берліні у червні 2024 року та напрацювання якої отримають подальший розвиток у липні цього року під час URC2025 в Римі. Майданчик зібрав велику кількість учасників, маємо й значний кейс ідей, як відновлювати кожен сектор економіки і країну загалом.

«Війна вже завдала довкіллю України збитків на понад 85 мільярдів євро. Однак, для формування комплексної стратегії відновлення всіх сфер життя країни з урахуванням екологічних наслідків, сьогодні ми обговорюємо всі збитки та втрати. Саме такий підхід дозволить створити чітку «матрицю» проектів з найменшим навантаженням на довкілля», - заявила на форумі Світлана Гринчук.

Перший форум зацікавлених сторін зібрав сьогодні понад 800 учасників. Серед них і наші міжнародні партнери з Німеччини. Саме німецькі колеги були серед ініціаторів та співзасновників Платформи. Крім того, Німеччина є однією зі співголів робочої групи по пункту 8 Формули миру Президента «Екологічна безпека».

«Цілком погоджуюсь із словами Єви Крахт, Генерального директора з питань міжнародної та європейської політики Федерального міністерства навколишнього середовища, охорони природи, ядерної безпеки та захисту прав споживачів Німеччини, - сьогодні нам важливо узгодити процес відновлення з пріоритетами світового кліматичного порядку денного та питаннями захисту довкілля. Платформа готує свої перші заходи за підтримки Фінляндії, Італії, Чехії і Німеччини, які будуть представлені вже у Римі», - зауважила Світлана Гринчук.

Також на форумі були партнери з Італії, де проходитиме наступна Конференція з відновлення України. За словами Світлани Гринчук, Італія приділяє велику увагу зеленим рішенням як для власного розвитку, так і в співпраці з Україною. Маємо низку домовленостей щодо співпраці у питаннях впровадження зелених технологій. Як відзначив пан Карло Формоза, Посол Італійської Республіки в Україні, Італія продовжить надавати свої експертні знання з зеленої архітектури і циркулярної економіки та підтримуватиме Україну на шляху перетворення викликів на можливості. Саме тому серед ключових тем наступної URC2025 в Римі будуть і питання інвестицій для зеленої відбудови України.

«Фінляндія також є співголовою робочої групи «Екологічна безпека» в рамках Формули миру Президента Володимира Зеленського. Крім того, з партнерами ми вже реалізовуємо низку спільних проектів у сфері моніторингу довкілля. Підтримка Фінляндії для України залишається стабільною. Партнери запевнили, що Фінляндія як головуюча країна в ОБСЄ, буде підтримувати українське питання на порядку денному», - зазначила Міністр.

За її словами, наші партнери з Бельгії вважають, що складна ситуація, в якій опинилася Україна, може стати поштовхом для створення нової, кращої країни. Колеги готові надавати Україні необхідну допомогу в цьому процесі.