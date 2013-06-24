У Львові Мінветеранів спільно з Українським Червоним Хрестом провели день відкритих дверей в офісі Єдиної ветеранської лінії для представників засобів масової інформації. Вони мали змогу спостерігати за роботою операторів у реальному часі та дізнатися, з якими питаннями звертаються ветерани й ветеранки. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

“Єдина ветеранська лінія стала вагомим елементом ветеранської інфраструктури, адже вона врегульовує низку нагальних проблемних питань. Перш за все, це надання всіх необхідних консультацій ветеранам і родинам загиблих. Зручно, доступно, повна інформація про послуги, як і де ними скористатись. Це також роз'яснення їхніх прав та гарантій, відповіді на проблемні питання, а також безпосереднє залучення фахівців структурних підрозділів Мінветеранів до вирішення проблемних питань, з якими звертаються на лінію ветерани і родини загиблих”, – зазначив заступник Міністра у справах ветеранів України Руслан Приходько, який особисто супроводжував журналістів в офісі лінії у Львові.

“Близько 12 000 звернень від наших ветеранів, ветеранок та їхніх рідних опрацювали оператори Єдиної ветеранської лінії від квітня 2024 року. Найчастіше до нас звертаються з медичними питаннями та питаннями, що стосуються покращення житлових умов, наданням грошової допомоги та компенсацій, призначення пільг, а також надання юридичної підтримки. Варто наголосити, що наші спеціалісти, окрім інформаційної підтримки, надають і психосоціальну підтримку. Наразі ми розширюємо штат операторів, аби надати консультації якомога більшій кількості людей”, – зазначила Марія Кутіна, керівниця Інформаційного центру Українського Червоного Хреста.

Головна особливість лінії – всебічна компетентність та обізнаність операторів, що не обмежується конкретними сферами. Незважаючи на те, що наразі лінія працює у тестовому режимі, оператори щоденно, з 08:00 до 20:00, опрацьовують тисячі різних запитів.

Лише за один тиждень після запуску е-Посвідчення ветерана у Дії, фахівці Єдиної ветеранської лінії зареєстрували майже півтори тисячі звернень та здійснили понад триста вихідних дзвінків. У середньому один оператор протягом дня може опрацювати до 100 вхідних дзвінків, надаючи консультації та психосоціальну підтримку, розповів заступник Міністра.

Другим вагомим елементом ветеранської лінії, за словами Руслана Приходька, є її розбудова у взаємодії з іншими державними лініями. Адже якщо ветерани звертаються з питань охорони здоров'я, то ми комунікуємо з лініями Міністерства охорони здоров'я. Якщо звернення пов'язане зі зниклими безвісти або з військовослужбовцями, які перебувають у полоні – взаємодія відбувається з лінією Мінреінтеграції й іншими лініями.

“Ще важливий момент у роботі цього сервісу – це можливість нам як Міністерству аналізувати поле, аналізувати проблемні питання і знаходити шляхи їх регулювання, розуміючи характер тих звернень. Бо Єдина ветеранська лінія систематизує звернення і дає нам можливість опрацьовувати і системно врегулювати вже подальшому нормативно не тільки вирішувати поодинокі звернення і випадки, але й дає нам аналітику, яку ми кладемо в основу законодавчих і нормативних змін”, – зауважив Руслан Приходько.

Єдина ветеранська лінія 0 800 505 217 — це унікальна, безоплатна телефонна лінія, створена для надання всебічної допомоги ветеранам, ветеранкам, їхнім сім'ям та родинам полеглих воїнів. Цей сервіс впроваджено командою Міністерства у справах ветеранів України у співпраці з Українським Червоним Хрестом у квітні 2024 року.