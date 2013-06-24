Робота над відновленням критично важливих медичних послуг в Охматдиті продовжується. Йдеться насамперед про операційні блоки, відділення інтенсивної терапії та відділення дитячої онкології, офтальмології, урології та нейрохірургії, які мають запрацювати у найновішому корпусі лікарні. Хоч він також зазнав пошкоджень під час російської ракетної атаки 8 липня, проте відновлювальні роботи всередині приміщень, підготовка до скління та відновлення фасаду, уже тривають. Також розроблений план переведення зазначених відділень. Крім того, сформовано перелік медичного обладнання, яке потрібно для відновлення надання найнеобхідніших медичних послуг. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«У списку пріоритетного обладнання – понад 55 номенклатурних позицій (загалом 242 одиниці обладнання) орієнтовною вартістю 400 млн грн. Ми отримуємо багато пропозицій від виробників та благодійників щодо його постачання, тому спільно з Охматдитом будемо координувати цей процес для більшої ефективності та чіткої відповідності потребам лікарні. Обладнання буде доставлене в дитячу лікарню із завершенням робіт з відновлення найновішого корпусу», – зазначив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Просимо міжнародні організації, представників іноземних держав, бізнесу, які готові долучитися до оснащення відділень Охматдиту медичним обладнанням, звертатися за адресою ohmatdythelp@moz.gov.ua. Далі з вами сконтактує наш фахівець та надасть повну інформацію щодо актуальних наразі потреб НДСЛ «Охматдит» та їх характеристик.

На другий день після ракетної атаки Уряд виділив перші 100 млн гривень для проведення невідкладних робіт. За цей час через платформу UNITED24 благодійники зібрали понад 300 млн грн. Станом на вечір 11 липня на офіційному благодійному рахунку Охматдиту та рахунку фонду «Охматдит» було зібрано понад 470 млн грн. Усі ці кошти дозволять розпочати першочергові роботи з відновлення.

За словами Віктора Ляшка, уже визначені три напрями, за якими будуть спрямовані зібрані завдяки пожертвам та виділені Урядом кошти: «Наші пріоритети – відновлення пошкоджених приміщень, створення можливостей для надання критично важливих медичних послуг та будівництво нового корпусу замість зруйнованого та пошкоджених аварійних будівель».

Водночас триває робота з комплексного оцінювання завданих збитків. Вона потребує часу та скрупульозності, але дозволить максимально ефективно розподілити ресурси. Уже наступного тижня очікується перший дефектний акт щодо пошкоджень, яких зазнав нещодавно зведений корпус Охматдиту, на базі якого планується першочергово забезпечити надання медичної допомоги. По тому Охматдит оголосить збір конкурсних пропозицій на виконання робіт з відновлення. Після вибору експертної організації буде зрозуміла дата початку робіт та їхня тривалість.

Паралельно відбувається процес обстеження обʼєктів Охматдиту, які належать до культурної спадщини міста, а також технічні обстеження інших пошкоджених будівель. Після завершення цих обстежень можна буде розпочинати проектування нової будівлі на місці зруйнованих та критично пошкоджених корпусів. Фахівці вже займаються підготовкою медичного завдання, яке передує роботам із проектування.

Нагадаємо, 8 липня 2024 року російські терористи вразили ракетою дитячу лікарню «Охматдит», що призвело до значних руйнувань будівель медзакладу та людських жертв. Постраждали пʼять корпусів медзакладу, в тому числі один найновіший; одна будівля – корпус токсикології з відділенням хронічних та гострих інтоксикацій – обвалилася повністю. У старому хірургічному корпусі вибиті майже всі вікна, сильно пошкоджено два хірургічні й два соматичні, реанімаційне та хірургічне відділення. У новому, зведеному лише нещодавно, корпусі пошкоджено 12 відділень, з них 8 – хірургічних, 5 – онкологічних, дві реанімації, операційний блок, відділення радіології та променевої терапії. Також частково пошкоджено єдину в країні онкогематологічну лабораторію.