У науковому журналі Zookeys був описаний новий метод, завдяки якому вчені з Китайської академії наук і Міністерства сільського господарства США зроблять роботів ще більш досконалими за допомогою вивчення земляних бліх, а саме стрибкового механізму в їх ногах.
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Спочатку механізм, завдяки якому блоха начебто катапультує себе, переміщаючись на величезні, в масштабах своїх розмірів, відстані, був відкритий ще в далекому 1929 році. Правда, з тих пір вчені так і не займалися його скрупульозним вивченням, через що те, як працює блошиний механізм стрибка, залишався загадкою. Але в рамках новітнього дослідження, вчені все ж поставили перед собою мету – досконало вивчити цей механізм і використовувати отримані знання для поліпшення сучасних роботів.
У підсумку, у своїй роботі фахівці використовували мікрокомпьютерну томографію і високошвидкісну зйомку – таким чином вони спочатку зняли руху бліх, а потім створили 3D-модель комахи під час стрибка. Тепер у вчених є всі необхідні дані, щоб застосувати досвід, який використовується комахами, при розробці новітніх роботів.
Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр" вчені вперше виявили істоту, якій не потрібен кисень. У науковому журналі PNAS опубліковано статтю, в якій йдеться про те, що вчені зуміли виявити першу в історії багатоклітинну істоту, яка не потребує кисню через відсутність мітохондріального геному.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»