У результаті конструктивної співпраці МВС України з Уповноваженим з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та членами Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності було розроблено важливий законопроект № 12414. Його мета – полегшення комунікації між потерпілими у справах, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану, та слідчими, які здійснюють досудове розслідування. Про це повідомив заступник Міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий на своїй сторінці у Facebook. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Проблематика, яку пропонується вирішити цим законопроектом, полягає в тому, що, відповідно до ч. 1 ст. 218 КПК України, досудове розслідування здійснюється слідчим органу досудового розслідування за місцем вчинення кримінального правопорушення.

Внаслідок повномасштабної війни росії проти України переважна більшість випадків зникнення осіб безвісти припадає на регіони, де ведуться активні бойові дії.

“Родичі таких осіб, які є потерпілими у кримінальному провадженні та проживають в інших регіонах, стикаються з незручностями, а інколи й значними труднощами у комунікації зі слідчими через відстань. Це ускладнює процес ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, подання заяв і клопотань про проведення слідчих (розшукових) дій, таких як допит свідків чи призначення експертиз. Крім того, виникають обʼєктивні труднощі у можливості отримання актуальної інформації про стан розслідування та розшукових заходів”, - підкреслює Богдан Драп'ятий.

Тож зареєстрований законопроект реєстр. № 12414 передбачає:

наділення прокурора правом визначати місце проведення досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин, за місцем проживання (перебування) заявника або потерпілого;

зазначений порядок визначення територіальності проведення досудового розслідування буде діяти протягом воєнного стану та трьох років після його завершення.

“Наприклад, особа зникла безвісти у Донецькій області, а рідні звернулися до поліції із відповідною заявою в Закарпатській області. Прийняття закону дозволить прокурору прийняти процесуальне рішення про розслідування провадження за місцем проживання рідних, а не скеровувати його до Донецької області”, – пояснює заступник Міністра.

Він зазначив, що МВС покладається на подальшу підтримку цієї законодавчої ініціативи народними депутатами України, адже вона спрямована на підвищення ефективності досудового розслідування та захист прав і реалізацію законних інтересів потерпілих осіб у кримінальних провадженнях, пов'язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин.