Їхню позицію було знищено дощенту. Спочатку вороги скинули бомби, вслід за ними почали крити з мінометів, за кілька днів добили «градами». Ліс навколо вигорів від вибухів, а від бліндажів залишилися самі спалені колоди. Така апокаліптична картина типова для прикордонників, які тримають оборону на вовчанському напрямку. Тихо тут не буває. Ворог не полишає спроб прорватися вглиб Харківщини і щоразу відступає, бо йому не до снаги подолати оборону українських захисників.

Прикордонник Вадим на псевдо «Оболонь» родом з Київщини. Прийшов служити за мобілізацією. Раніше працював на одному з підприємств у столиці, тепер тимчасово керує особовим складом на своїй позиції. У ролі начальника мимоволі, адже довелося замінити пораненого командира.

Той день у пам’яті Вадима закарбувався надовго. Позицію накрили «градами». У бліндажах перебували побратими, а «Оболонь» разом з молодим офіцером — керівником позиції був у лісі. Коли закінчився обстріл, все навколо палало. Командир першим побіг гасити вогонь і рятувати підлеглих. У цей момент здетонувала ворожа міна.

«Нашого командира посікло осколками, пробило легеню. Ми надали йому першу допомогу і швидко евакуювали. Дуже допомогли побратими з дружнього підрозділу.

Це ситуація, коли всі об’єднані однією метою, роб лять спільну справу і однаково хвилюються за побратимів. З нашим командиром, на щастя, тепер уже все гаразд. Потрохи відновлюється, і сподіваємося, скоро повернеться у стрій», — розповідає «Оболонь».

Знищену позицію прикордонники облаштовували самостійно. Кажуть, доклали багато зусиль, все робили власними руками. Тепер відбудувалися з нуля й навіть із запалом. Усе зробили, щоб командир повернувся і був задоволений хорошою роботою.

На цій позиції Вадим старший і за посадою, і за віком. Мріє про якнайшвидше закінчення війни та повернення додому до родини. А ще не перестає дякувати синові за те, що в цивільному житті змушував його бігати. Каже, тут ця корисна навичка не раз рятувала йому життя. Ще «Оболонь» переконаний: лише спільними зусиллями українці подолають ворога. Тому закликає приєднуватися до бригади Держприкордонслужби «Гарт» і пліч-о-пліч виборювати перемогу.

Джерело: Державна прикордонна служба України