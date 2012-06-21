Справжній бойовик розігрався на зерновому току села Метанівка, що в Теплицькому районі на Вінниччині. Однак це були не зйомки фільму — шестеро поранених. І хто знає, чим би все закінчилося, якби не втрутилася поліція, яка блокувала місце конфлікту та припинила протиправні дії.
Як повідомляє департамент Національної поліції України, 31 травня озброєні чоловіки в балаклавах увірвалися на територію сільського зернотоку, яку охороняли місцеві жителі, та почали стрілянину. За попередньою інформацією, конфлікт виник між власником сільгосппідприємства та власниками майнових паїв. Близько 14.30, після відмови зловмисників скласти зброю, бійці спецпідрозділів та працівники місцевої поліції затримали 42 озброєних правопорушників. За попередньою інформацією, у затриманих вилучено 8 помпових рушниць, 5 травматичних пістолетів, а також 2 мисливських карабіни калібром 5,45 мм і 7,62 мм. Внаслідок конфлікту з тілесними ушкодженнями до лікарні звернулися шестеро людей. Попередньо, всіх їх було поранено з травматичної зброї. Двох чоловіків госпіталізовано.
Стан досудового розслідування за фактом стрілянини в селі Метанівка перебуває на контролі у прокуратури Вінницької області. За інформацією прес-служби прокуратури області, конфлікт виник через спір щодо права користування приміщеннями зернового току. Невідомі особи з травматичної зброї нанесли ушкодження шести жителям села Метанівки. За вказаним фактом 31.04.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України. У порядку ст. 208 КПК України затримано 45 осіб, вживаються заходи щодо встановлення їхніх анкетних даних, а також встановлення осіб, які безпосередньо здійснювали постріли по жителях села, вирішують питання щодо вручення повідомлень про підозру вказаним особам, а також звернення до суду з клопотаннями про обрання щодо них запобіжних заходів. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.