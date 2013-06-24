Болгарія заблокувала банківський переказ на суму близько 890 тисяч доларів в російське посольство через санкції, які ввів ЄС.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на zn.ua.

«Цей банківський переказ до російського посольства безпосередньо підпадає під санкції Європейської комісії», - пояснив глава Мінфіну Болгарії Асен Василєв журналістам.

Він також сказав, що російське посольство попросило про часткове скасування обмежень, оскільки кошти були необхідні для виплати заробітної плати співробітникам. За його словами, уряд Болгарії наразі веде переговори з Брюсселем про те, чи слід зробити виняток у цьому випадку та дозволити переказ коштів.

Нагадаємо: дипломатична напруженість у відносинах росії з Болгарією, що входить до складу ЄС і НАТО, і колишнім близьким союзником москви, посилилася після того, як кілька днів тому прем'єр-міністр Болгарії Кирило Петков оголосив про висилку 70 російських дипломатичних співробітників за звинуваченням у шпигунстві.

27 квітня росія припинила постачання газу до Болгаріїу зв'язку з її відмовою оплачувати постачання російськими рублями всупереч чинному контракту.