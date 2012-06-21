Новим міністром закордонних справ Великої Британії став Джеремі Хант, який раніше обіймав посаду міністра охорони здоров’я і соціальних справ. На цій посаді Хант змінив Бориса Джонсона, який пішов у відставку на тлі запеклих суперечок із прем’єр-міністром Терезою Мей щодо формату виходу Сполученого Королівства зі складу Євросоюзу — так званого Brexit. Про це повідомляє Reuters. Цікаво, що під час референдуму щодо виходу Великої Британії з ЄС Джеремі Хант був у таборі тих, хто виступав за те, щоб країна залишилася у складі Євросоюзу.
Добровільну відставку Борис Джонсон, прихильник Brexit, пояснив незгодою з надто м’якою політикою уряду у процесі виходу країни з ЄС. На початку місяця британський кабінет міністрів погодив колективну позицію щодо майбутніх переговорів з Євросоюзом, згідно з якою Велика Британія виступає за створення зони вільної торгівлі з ЄС для промислових і сільськогосподарських товарів після Brexit. На думку Джонсона, пропозиції, про які домовився уряд, — по суті, виконання розпоряджень Євросоюзу. «Ми рухаємося до статусу колонії, й тепер багатьом буде важко побачити економічні й політичні переваги таких домовленостей», — сказав Борис Джонсон.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»