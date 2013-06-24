Глава британського уряду Борис Джонсон звернувся до українців з нагоди 31-ї річниці Незалежності і висловив упевненість, що Україна переможе у боротьбі проти російської агресії.

Відеозвернення він опублікував у Твітері, передає Укрінформ.

«Сьогодні незалежність України знову під загрозою, а її громадяни борються - сталлю й мужністю, захищаючи свої домівки, свої родини й право самостійно вирішувати долю своєї країни. Я ані на мить не сумнівався, що Українапереможе у цій боротьбі, тому що на Землі жодна сила не може здолати патріотизм 44 мільйонів українців. Велика Британія стоятиме поряд з вами стільки, скільки знадобиться», - сказав Джонсон.

Він запевнив, що Британія надаватиме Україні всіляку військову, економічну й гуманітарну підтримку.

«Україна пройде це випробування і здобуде перемогу. І коли це станеться, ми у Британії будемо ще більше пишатися тим, що є друзями України. Слава Україні!» - заявив Джонсон.

Тим часом Міноборони Британії опублікувало відеоролик, у якому оркестр шотландських гвардійців, що є частиною Королівського військового оркестру, виконав пісню "Стефанія" українського гурту Kalush Orchestra.

Сьогодні Україна відзначає 31-шу річницю Незалежності.