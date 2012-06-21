Завдяки першому та другому пакетам законів #ЧужихДітейНеБуває з початку року стягнуто 3 мільярди гривень аліментів. «Другий пакет законів, який набув чинності 28 серпня і спрямований на захист прав дітей, дає виконавцям ще більше інструментів для впливу на недобросовісних батьків. Зокрема, це накладення штрафів на суму боргу з аліментів. Цей та інші інструменти дуже дієві, про що свідчать показники стягнутих аліментів», — коментує результати міністр юстиції Павло Петренко.
Новим законодавством скорочено термін заборгованості з аліментів для винесення виконавцями постанов про обмеження боржників у праві виїзду за кордон, керування авто, користування зброєю та полювання. Якщо раніше під цю санкцію підпадали боржники, у яких сукупний розмір заборгованості перевищував шість місяців, то нині цей термін скорочено до чотирьох. Тепер на 30 тисяч більше боржників стикаються з відповідними обмеженнями.
Якщо йдеться про заборгованість з аліментів перед дитиною з інвалідністю чи важко хворою, такі постанови виконавці виносять за заборгованість понад три місяці. Держвиконавці вже винесли 144 постанови про обмеження кожного виду за борги перед їхніми важко хворими дітьми, повідомляє прес-служба Мін’юсту.
До виконавців уже звернулися 877 батьків для надання довідок про наявність заборгованості понад чотири місяці для виїзду дітей за кордон без дозволу іншого з батьків. Уже складено 18545 протоколів про вчинення боржником адміністративного правопорушення, передбаченого частинами першою, другою і третьою статті 183-1 КУпАП, і судами винесено 1602 постанови про накладення на боржника стягнення у вигляді суспільно корисних робіт. Якщо боржник ухилятиметься, до нього застосовуватимуть адмінарешт, а в разі злісного ухилення від виконання суспільно корисних робіт — буде застосовано кримінальну відповідальність: позбавлення волі до двох років.
Відносно 43 тисяч дітей уже повністю погашено заборгованість. 35600 тисяч сімей досягли згоди щодо сплати аліментів і відкликали виконавчі документи у зв’язку з відсутністю претензій.