«Магоні», «Агроном» та «Їжак» — танковий екіпаж підрозділу «Вовча зграя» бригади «Червона Калина» Національної гвардії України. Ці бійці виконують завдання на Донеччині. За час служби хлопці сформувалися в команду: вони розуміють один одного з півслова, знають, хто в чому найкращий, а також мають свої ритуали, котрі їх оберігають і додають сили.

Гвардієць на псевдо «Магоні» до повномасштабного вторгнення служив у поліції. Займався самбо і навіть здобував медалі на чемпіонатах Європи. Нині він командир танка: вивчає маршрути руху техніки, визначає цілі та керує діями всього екіпажу.

«Найскладнішим видався перший виїзд. Щойно прибули сюди, а вже наступного дня поїхали виконувати бойове завдання. Було складно і морально, і фізично. Нас крили КАБами, обстрілювали з міномета», — пригадує командир екіпажу.

Колишній кухар, а нині навідник на псевдо «Агроном» вже не перший рік своїми влучними пострілами ефективно нищить ворога. Гвардієць пережив навіть влучання в його танк під час ворожого обстрілу. Хлопців урятувала майстерність їхнього механіка-водія, який попри поранення вивів машину з екіпажем з-під вогню.

«Ми заїхали в населений пункт і працювали по одній будівлі, потім по іншій, а після цього у наш задній коток влучило з РПГ. Спрацювала й увімкнулася система пожежогасіння. Потім FPV-дрон влучив у башту, і вона стала некерованою», — розповідає «Агроном».

Механік-водій «Їжак» зустрів повномасштабне російське вторгнення, коли ще проходив строкову службу під Харковом. Згодом перевівся в підрозділ «Вовча зграя» бригади «Червона Калина». Головна перевага в керуванні танком, жартує гвардієць, у тому, що тут не потрібно склададати на водійські права.

«Я спочатку думав стати навідником. День походив біля танка, заліз усередину, подивився у приціл, але щось мені не зайшло. Наступного дня вирішив спробувати, як це бути водієм-механіком. Дістався до його місця і буквально вже першого дня почав їздити», — пригадує гвардієць.

У цьому екіпажі кожен боєць універсальний. Навідник може керувати і командою, і танком, а командир вміє управляти гарматою і виконувати функції механіка. Така універсальність дає змогу нашим гвардійцям ефективно нищити ворога навіть в екстремальних ситуаціях.

Джерело: Міністерство внутрішніх справ