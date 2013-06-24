NATO-Ukraine Defense Innovators Forum — перший спільний захід у сфері оборонних технологій, який організували НАТО, Підрозділ оборонних інновацій Міністерства оборони США (Defense Innovation Unit — DIU), кластер Brave1, Рада Україна — НАТО та Міністерство національної оборони Польщі. Форум об’єднав близько 400 учасників у сфері оборонних технологій та інновацій з понад 15 країн. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«В Україні ми воюємо інноваціями, зробленими в Україні. Це постійна робота, безперервний процес R&D, вирішення логістичних проблем з комплектуючими, пошук рішень на п’ять кроків уперед. Уже зараз Україна — найкращий R&D-центр для будь-яких інновацій. Сьогодні ми отримуємо технологію для тестування, а завтра — масштабуємо її в сотні разів», — зазначив Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Форум містив панельні дискусії, хакатон та зустрічі для розширення контактів розробників з інвесторами. Ключові теми — розвиток оборонних інновацій України та союзників в НАТО, виклики, з якими стикаються розробники обох сторін, перспективи інвестування в український defense tech, плани співпраці в оборонно-технологічній сфері.

«Після Перемоги Україна стане масштабним постачальником оборонних технологій для наших союзників з Північноатлантичного альянсу. Для цього є дві причини — наш унікальний досвід і вражаюча динаміка масштабування галузі. Саме тому ми закликаємо партнерів приходити в Україну, переймати нашу експертизу та інвестувати. Розвиток українського defense tech вигідний усьому демократичному світу і країнам НАТО зокрема», — зазначив заступник Міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков.

Під час форуму українські розробники-учасники Brave1 зустрілися з іноземними інвесторами, презентували свої проєкти та поділилися досвідом розвитку defense-tech розробок в умовах повномасштабної війни.

«Україна є центром інновацій у сфері оборонних технологій майбутнього. Українські розробники вже демонструють рішення, що змінюють сучасний погляд на стратегію і тактику бойових дій. Ми впевнені, що український досвід ведення війни в поєднанні з технологіями та досвідом союзників може стати технологічною основою для більш безпечної та захищеної Європи», — заявила керівниця кластера Brave1 Наталія Кушнерська.

На форумі також відбувся хакатон Automated Visual Guidance Hackathon, зосереджений на пошуку розробок, які вдосконалюють можливості БпЛА. Зокрема, автоматично розпізнають цілі, здійснюють наведення та ураження цілі.

Хакатон об’єднав 4 команди розробників з України та 9 — з країн НАТО. За результатами 2 українські команди посіли призові місця. Перше місце — об’єднана українсько-норвезька команда Sensorama Lab / KEF Robotics. Вони отримали 50 тисяч доларів на розвиток та масштабування розробки. Третє місце посіла українська команда AI Autonomix, яка отримала 15 тисяч доларів.

«Можливість зібрати всіх потрібних партнерів на одному заході для виконання найважливіших завдань війни — модель позитивної та конструктивної співпраці щодо виконання поточних та майбутніх оперативних завдань. Форум об’єднав українських партнерів і союзників, щоб допомогти Україні сьогодні та зміцнити союзні сили на майбутнє», — сказав помічник генерального секретаря НАТО з інновацій, гібридних технологій та кібербезпеки Девід ван Віл.

«Злиття яскравих розумів, зібраних ресурсів, набору невідкладних проблем і загального бачення створює дивовижні можливості. Комерційні зусилля DIU не обмежуються нашими власними кордонами, але координуються з міжнародними ініціативами щодо створення, розширення та поглиблення комерційної та інвесторської мережі, реалізації програм для стартапів країн-партнерів та нетрадиційних компаній, а також каталізації приватних інвестицій у нові можливості», — резюмувала заступниця директора з комерційних операцій DIU Ліз МакНеллі Янг.

Захід організований НАТО, Підрозділом оборонних інновацій Міністерства оборони США (Defense Innovation Unit), кластером Brave1, Радою Україна — НАТО та Міністерством національної оборони Польщі.