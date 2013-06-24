США надають Україні військову підтримку, яка спрямована не лише на наближення перемоги над росією на полі бою, а й на забезпечення безпекової переваги після завершення війни.

Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк в інтерв'ю «Європейській правді», передає Укрінформ.

«Я не думаю, що це буде швидка війна, - можу сказати це з власного досвіду. Я думаю, ми маємо підтримувати здатність України не лише перемагати на полі бою зараз, а й мати безпекову перевагу в майбутньому. Ми вже над цим думаємо, і частина підтримки, яку ми надаємо зараз, спрямована на те, щоб допомогти Україні побудувати таку армію, яка допоможе їй захистити себе після того, як завершиться цей конфлікт», - сказала Брінк.

У цьому контексті вона нагадала, що США надали Україні безпекову допомогу на суму понад 15 мільярдів, а також на мільярди доларів іншої допомоги, зокрема фінансової і гуманітарної, після 24 лютого.

«Це такий масив підтримки, якої не надавала вам жодна інша держава у світі. Це величезні суми», - зазначила посол США.

Як повідомлялося, держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва 8 вересня оголосив про нову масштабну військову допомогуна суму понад 2 мільярди доларів для України та інших європейських країн, яким загрожує росія.