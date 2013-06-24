Уряд Великої Британії у співпраці з Міністерством енергетики продовжує впроваджувати ініціативу Innovate Ukraine, спрямовану на розвиток і відновлення українського енергосектору на базі впровадження сучасних технологій та інноваційних рішень в енергетиці. З 10 березня 2025 року розпочинається новий етап фінансового конкурсу в межах проєкту, мета якого — підтримка та розвиток енергетичних інновацій, які допоможуть відродженню та відновленню України.

Innovate Ukraine надає можливості бізнесу в розробленні високоінноваційних стійких енергетичних технологій і бізнес-моделей, які можуть конкретно підтримати відновлення енергетичної системи України. Конкурс Innovate Ukraine відкритий для учасників з Великої Британії і з-за кордону.

«Українська енергетична система три роки протистоїть російському енергетичному терору. Для успішного відновлення енергетики, збереження енергетичної безпеки та інтеграції в ЄС ми прагнемо поєднувати короткострокові рішення для подолання енергетичної кризи з довгостроковими стратегіями, складові яких — декарбонізація, модернізація енергетичних мереж та цифровізація», — наголосив заступник міністра енергетики Роман Андарак.

Головні напрями в реалізації відповідних завдань — розвиток розподіленої генерації, атомної генерації та поновлюваної енергетики, а також упровадження сучасних технологічних рішень.

«Innovate Ukraine надає бізнесу можливість у розробленні та реалізації саме таких рішень, які стануть основою сталої роботи енергетичної системи нашої країни та впровадження найсучасніших технологій в енергетиці. Ми відкриті до співпраці з українськими й міжнародними компаніями. Інвестиції в українську енергетику будуть корисними для всіх сторін», — зазначив Роман Андарак, повідомляє Міненерго.