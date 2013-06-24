«У 1970-х до нас у гості із Криму приїхали батьки моєї дружини. Тесть, який працював черговим на вузловій станції «Джанкой», пригадав молодість. Та й каже: нам, залізничникам, щодня видавали по 400 грамів хліба. Тоді просто поміж коліями були кагати із зерном, які охороняли так звані червонопетличники (тоді погонів іще не було — лише петлиці). Тільки за те, що наблизишся до зерна, тебе могли розстріляти, тож ми обходили ті кагати десятою дорогою. Осінній дощ та перший сніг утворювали із пшениці й болота кірку до десяти сантиметрів — вона й захищала нижнє зерно», — розповів уродженець Мізоча на Рівненщині 83-річний Микола Мосійчук. Гортаємо далі сторінки його незрадливої пам’яті.