У рамках пакета допомоги Велика Британія надала українським Збройним Силам ракети з високоточним наведенням Brimstone 2.
Про це повідомляє британське Міністерство оборони у Твіттері, передає Укрінформ.
У відомстві зазначили, що ця допомога грає вирішальну роль у стримуванні українськими захисниками просування росії.
Як повідомлялося, Британія планує поставити Україні новітні ракети з лазерним наведенням Brimstone 2, які мають удвічі більшу дальність ураження, ніж їхня попередня модифікація, поставлена для ЗСУ раніше. Ця система, по суті, дозволяє ракеті сканувати поле бою та обирати найбільш відповідну ціль й при цьому відсіювати цивільні транспортні засоби або менш важливу військову техніку.