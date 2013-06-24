Британія закупила та відремонтувала понад 20 далекобійних самохідних гаубиць M109, які відправить в Україну.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес після зустрічі міністрів країн НАТО у Брюсселі, передає Укрінформ з посиланням на Sky News.

«Ми розгортаємо понад двадцять 155-міліметрових самохідних гаубиць, які закупили на світовому ринку. Ми їх відремонтували, і вони починають надходити. Вони мають значно більшу дальність дії, ніж 152-міліметрові», - сказав Воллес.

Він додав, що рф перевершує Україну з точки зору артилерійського вогню у співвідношенні 20 до 1 в деяких районах. Однак, за словами Воллеса, союзники починають надавати Україні артилерійські та ракетні системи великої дальності, які дадуть змогу її силам здобути перевагу.

Британський міністр вважає, що українські сили незабаром зможуть досягти «значного прогресу на сході».

Як повідомлялося, у Брюсселі проходило дводенне засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони.

15 червня у Брюсселі під егідою США відбулася третя зустріч Контактної групи з оборони України («Рамштайн – 3»). У заході взяли участь майже 50 країн, включаючи країни НАТО та глобальних партнерів Альянсу, які погодили невідкладні заходи із військової допомоги Україні у боротьбі проти російської агресії.

Президент США Джо Байден оголосив про виділення нового пакета оборонної допомоги Україні на суму 1 мільярд доларів.