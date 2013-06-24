Уряд Великої Британія планує виділити щонайменше 2,3 млрд фунтів стерлінгів (2,63 млрд доларів) на військову допомогу Україні наступного року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

«Мій меседж народу України такий: Велика Британія й надалі буде з вами на кожному кроці. Ваша безпека – наша безпека. Занадто багато життів в Україні, Європі та в усьому світі зазнають маніпулювання залежністю від російської енергії. Ми повинні працювати разом, щоб покінчити з цим раз і назавжди»,- сказала напередодні глава британського уряду Ліз Трасс.

У Британіїзаявили, що країна є другим за величиною донором військової допомоги для України, виділивши 2,3 мільярда фунтів стерлінгів у 2022 році, і підтримка наступного року визначатиметься потребами української армії.

Очікується, що Трасс під час свого виступу на саміті ООН пізніше цього тижня оголосить про виділення Україні у 2023 році військової допомоги на суму щонайменше 2,3 мільярда фунтів стерлінгів (2,6 мільярда доларів).

Нагадаємо, чергова 77-а сесія Генеральної асамблеї ООН відкрилася 13 вересня. Упродовж 20-26 вересня проходитиме тиждень високого рівня – за участю лідерів держав, глав урядів та міністрів закордонних справ країн-членів. Президент України Володимир Зеленський витупить на Генасамблеї в режимі відеозвернення 21 вересня під час вечірнього засідання.