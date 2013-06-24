Уряд Великої Британії вчора, 29 червня оголосив про нові обмежувальні заходи щодо росії через її вторгнення в Україну.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізіуряду Британії.

Серед тих, хто потрапив під нові британські санкції є володимир потанін – друга найбагатша людина росії та власник великого конгломерату «Інтеррос». потанін продовжує накопичувати своє багатство та підтримувати режим путіна в період після вторгнення росії в Україну.

У санкційний список також потрапила двоюрідна племінниця путіна анна цивілева, яка очолює вуглевидобувну компанію Kolmar Group AG.

Уряд Великої Британії запроваджує нові обмежувальні заходи, які не дозволять росіянам отримати доступ до трастових послуг у Британії.

Нові санкціїзапроваджені й на групу російських фізичний і юридичних осіб за їхню участь у репресіях цивільного населення та підтримці режиму Асада в Сирії.

«Поки путін продовжує свою огидну атаку на Україну, ми будемо використовувати санкції, щоб послабити російську військову машину. Сьогоднішні санкції показують, що ніхто не стане винятком, включаючи найближче оточення путіна», - зазначив речник уряду.

Як повідомлялося, 28 червня Міністерство фінансів США разом із Держдепартаментом та іншими урядовими установами оголосили про запровадження санкцій проти фізичних осіб та організацій у російській федерації, а також ввели заборону на імпорт російського золота.