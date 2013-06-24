Міністерство енергетики України і філія британської неурядової організації The Mines Advisory Group домовилися про співпрацю для розмінування енергетичних об’єктів і їх прилеглих територій. Про це повідомляє Урядовий портал.

Відповідний меморандум у присутності Міністра енергетики України Германа Галущенка і державного секретаря з енергетичної безпеки та Net Zero Великої Британії Гранта Шаппса підписали заступник міністра енергетики Ярослав Демченков та директор Філії MAG Джон Канліфф.

Очільники профільних міністерств відзначили вагоме значення підписаного меморандуму для гуманітарних цілей і відновлення енергопостачання українським споживачам.

«Розмінування енергетичних об’єктів – це дуже важлива річ. На жаль, відновлення енергопостачання стримується тотальною замінованістю, особливо на деокупованих територіях. Багато українських енергокомпаній готові самі вчити своїх фахівців, закуповувати обладнання для пришвидшення розмінування. І ми дякуємо MAG за готовність надати таку допомогу», – зазначив Герман Галущенко.

«Путін жорстоко атакував українські енергетичні об'єкти, проте українці продовжують демонструвати неймовірну стійкість та винахідливість, відновлюючи цю життєво важливу інфраструктуру. Велика частина ремонтних робіт стане можливою лише після розмінування, при цьому Сполучене Королівство і надалі буде підтримувати народ України, який захищається від російської агресії та відновлює свою країну», – зазначив своєю чергою Грант Шаппс.

Меморандум передбачає співпрацю щодо створення умов для безпечної відбудови української критичної енергетичної інфраструктури шляхом очищення споруд енергетичних об’єктів, їх майданчиків, прилеглих територій від вибухонебезпечних предметів, їх частин, які становлять загрозу для життя і здоров’я людей, та належного безпечного функціонування енергетичних об’єктів.

Також передбачається надання MAG технічної допомоги та консультативної підтримки для успішного проведення заходів з інформування про мінну небезпеку, технічного та нетехнічного обстеження й розмінування територій, сприяння створенню безпечного середовища для соціально-економічного розвитку регіонів, які постраждали внаслідок бойових дій.