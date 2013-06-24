Британська оборонна компанія BAE Systems уклала угоду з Міністерством оборони Великої Британії на технічне обслуговування та ремонт техніки в Україні. Це відбулось 8 квітня під час Конференції британсько-українського оборонного співробітництва, що проходила у Києві. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Йдеться про ремонт легких гармат L119, які передавало Сполучене Королівство, за кошти британського Уряду. Їх тепер можна буде обслуговувати в Україні та швидше повертати на передову. Це забезпечить підтримку для оборонної інфраструктури України.

“Це скорочує логістичне плече для Сил оборони — раніше ремонт та обслуговування цієї техніки відбувався за кордоном та займав багато часу. Залучає партнерські кошти та залишає їх в Україні. До того ж, саме локалізація ремонту та обслуговування є першим кроком до локалізації виробництва”, — сказав Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Керуюча директорка з розвитку бізнесу групи BAE Systems Ґаббі Костіґан назвала підписання договору основою для того, “щоб ми в майбутньому продовжували додавати більше озброєнь та могли ремонтувати більше техніки, аби вона могла брати участь у боротьбі за Україну”.

“Ми надзвичайно пишаємося тим, що співпрацюємо з Урядом Великобританії у підтримці довгострокових оборонних потреб України. Наш досвід надання підтримки в складних умовах, а також наші передові оборонні кіберпотенціали означають, що ми відіграли провідну роль у пошуку рішень, які допоможуть Україні забезпечити перемогу, і ми сподіваємося на подальше зміцнення наших відносин”, - зазначила вона.

За її словами, Збройні сили України експлуатують 17 різних систем BAE Systems, тому компанія прагне, щоб у майбутньому якомога більше цих систем можна було ремонтувати всередині країни.