Міністерство економіки оновило статус критично важливих для перших семи підприємств за новими критеріями. Відповідні рішення ухвалено 29 листопада під час роботи комісії з визначення критичності відповідно до постанови №76 з урахуванням останніх змін, затверджених постановою №1332 від 22 листопада 2024 року.

«Перші сім підприємств успішно пройшли процедуру оновлення критичності за новими критеріями. Це компанії з виробництва скляних виробів, меблів, текстилю, керамічної плитки та з інших галузей. Компанії отримали змогу бронювати працівників на строк до 12 місяців. Ті, хто критичність не оновив, теж можуть бронювати працівників. Діятиме таке бронювання до 28 лютого 2025 року, це крайній термін для оновлення критичності. Загалом за перші два дні відновлення бронювання через «Дію» компанії подали 3500 заяв на бронювання 26,7 тисячі працівників», — зазначилаперший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Для отримання статусу критично важливого приватні підприємства повинні відповідати двом обов’язковим критеріям: рівень зарплати та відсутність заборгованостей, повідомляє Мінекономіки.