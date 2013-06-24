На полях засідання Європейської ради у Брюсселі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Франції Емманюелем Макроном. Глава Української держави подякував за чітку принципову позицію щодо підтримки України, необхідності нових більш серйозних кроків на захист усієї Європи — народів, інституцій і європейського способу життя.

Володимир Зеленський і Емманюель Макрон обговорили зустріч у Парижі, яка відбудеться 11 березня на рівні військових представників держав, що готові докласти більших зусиль для надійного гарантування безпеки в межах закінчення війни.

Президенти України та Франції скоординували позиції й найближчі кроки. Лідери мають чітке спільне бачення того, що справжній тривалий мир можливий на основі взаємодії України, всієї Європи та США.

Під час зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте глава Української держави подякував країнам — членам Альянсу за надання Україні військової допомоги. Ключова тема обговорення — кроки для наближення справедливого тривалого миру. Володимир Зеленський поінформував про координацію з партнерами та напрацювання плану, який міститиме спільне бачення закінчення війни, посилення України та конкретних гарантій безпеки. Також ішлося про оборонну підтримку нашої держави, зокрема зміцнення ППО та виконання домовленостей, досягнутих на Вашингтонському саміті НАТО.

У Брюсселі Володимир Зеленський зустрівся з Федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером і привітав його з нещодавнім вступом на посаду. Глава держави подякував за підтримку України та гуманітарну й фінансову допомогу від Австрії. Сторони обговорили зокрема продовження допомоги в гуманітарному розмінуванні, відновленні енергетичної інфраструктури, будівництві укриттів у школах та садочках і підтримку ініціативи «Продовольство з України».

Володимир Зеленський запросив канцлера Австрії відвідати Україну з візитом.

Насамкінець Президент України мав аудієнцію в його величності короля бельгійців Філіпа. Володимир Зеленський подякував за підтримку України та українців від Бельгії впродовж усіх трьох років повномасштабної російської агресії. Президент закликав короля сприяти в поверненні незаконно депортованих і переміщених росією українських дітей. Президент висловив сподівання, що Бельгія підтримає відкриття всіх кластерів цього року, повідомляє Офіс Президента.