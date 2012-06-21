Нещодавно в мережі з’явився медіа ресурс Буча лайф. І якщо вам потрібна оперативна інформація і тусовка в Бучі – сайт відповідає саме таким критеріям.

Розповіді про корисних людей, послуги, поради, досвід, – все на одній інформаційній платформі під назвою Bucha.life.

Це загальнодоступний сайт, який складається з блогів ваших сусідів, колег, загалом мешканців Приірпіння. Заходьте і знайомтесь.

Сайт Bucha.life складається з трьох основних розділів:

1. Блоги

2. Люди

3. Події

БЛОГИ – головний з них. Тому що це – реальні думки, поради, консультації різних людей і фахівців. Можливість показати себе, висловитися і бути почутими та побаченими.

На сайті доступні не тільки текстові формати, насправді легко викласти своє фото, відео чи аудіо.

Звісно, вже існує багато різних соцмереж, і це прикольно. Але там стрічки рухаються, пости миготять один за одним і поступово губляться. На платформі Bucha.life усі ваші дописи збираються, зберігаються. З ними постійно можна ознайомитися, повернутися. Зручно.

У кожного блогера є власний кабінет. Там: візитка автора, його кращі фото і всі публікації. Будь ласка, повертайтеся, перечитуйте.

Ми заохочуємо, щоби блогери вели цілі серіали: наприклад, серію актуальних порад юриста для малого бізнесу, консультації стиліста для кожного сезону, цілі курси фітнесу чи йоги, уроки танців або малювання, тощо.

Стати блогером можна легко – достатньо заповнити форму реєстрації та надіслати перші тексти.

Сторінка реєстрації блогера

Розділ ЛЮДИ – це галерея цікавих особистостей Бучі та Приірпіння. Кожен має якісь таланти, особливі здібності, цінний досвід, зрештою. Усе це може бути корисним для інших.

Креативна команда таких людей упродовж 2-х років збиралася навколо коворкінгу Portal Освітаі Бізнес в Бучі на Енергетиків, 2. Нам було не просто цікаво, а навіть дуже захопливо. Вчилися, відпочивали, розважали дітей, пили каву. Планували зробити наше містечко ще кращим і затишнішим.

Тепер реальна тусовка розростається і в онлайн – на сайт Bucha.life. Карантин дуже стимулював цей процес. Нас стало більше, але штаб залишився той самий – Portal :))

Якщо ви хочете запропонувати свою історію для рубрики ЛЮДИ, просто зареєструйтесь через форму зворотного зв’язку на сайті:

Форма зворотнього зв’язку

Або зателефонуйте за нашими телефонами: 066312001 чи 0502831166.

Приймаються також комерційні пропозиції на співробітництво за телефоном: 0962484844.

У розділі ПОДІЇ ми будемо обговорювати найважливіші події нашого регіону. Теж можете долучатися. Наше інформаційне поле Bucha.life відкрите!

Ми також запрошуємо усіх на наш YouTube канал, маємо сторінку на Фейсбук.

Кожен може стати кореспондентом Bucha.life і автором життя, про яке мріє.

Команда Bucha.life