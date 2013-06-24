Уряд скасував обмеження для розрахунків за імпорт робіт і послуг. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів 7 травня.

«Рішення матиме позитивний вплив на розвиток приватного сектору в Україні. Валютна лібералізація дасть змогу українському бізнесу розвиватися, виходити на нові ринки, нарощувати експорт. Водночас це нагода активніше залучати інвестиції, адже саме валютні обмеження для багатьох представників приватного сектору були стримувальним чинником перед виходом на український ринок», — прокоментувала перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

За словами першого віцепрем’єр-міністра, робота над подальшими кроками з лібералізації триває, зокрема щодо збільшення граничних строків розрахунків.

Згідно з рішенням уряду, скасовано постанову Кабінету Міністрів, якою введено обмеження розрахунків за імпорт товарів і послуг у зв’язку із запровадженням в Україні воєнного стану (постанова від 24.02.2022 №153), повідомляє Міністерство економіки.