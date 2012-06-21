У Сумах, на розі вулиць Ремісничої та Леоніда Бикова, зусиллями активістів та небайдужих містян на честь видатного українського режисера й актора Леоніда Бикова відкрито пам’ятний знак у вигляді двох нерівномірних гранітних стел з меморіальною табличкою, портретом актора, військовим літаком-винищувачем часів Другої світової війни та словами «Вулицю названо на честь видатного українського актора та режисера Леоніда Бикова. Будемо жити!» Відкриття знака приурочено до річниці смерті кінематографіста, якому цьогоріч у грудні виповнилося б 90 років. Як відомо, на честь Леоніда Бикова вулиці названо не тільки в Сумах, а й у Харкові, Дружківці, Покровську, Краматорську, Слов’янську, бульвар у Києві. А на адміністративному корпусі кіностудії імені О. Довженка встановлено меморіальну дошку.
УШАНУВАННЯ