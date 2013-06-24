3 травня прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на задоволення потреб у забезпеченні безпечного освітнього середовища». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Постанова передбачає передання коштів для створення безпечного освітнього середовища та затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на ремонт і будівництво укриттів у закладах загальної середньої освіти.

Фінансування здійснюватиметься за кошти, які надходять на рахунок для задоволення потреб освіти і науки, відкритий Міністерством освіти і науки в Національному банку. Йдеться про цільові внески в межах зборів, ініційованих і проведених командою платформи UNITED24. Дякуємо команді платформи за організацію зборів і залученість до подолання викликів в освіті.

Відповідно до постанови кошти буде передано у формі субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в обсязі 8,9 млн грн та розподілено між такими закладами загальної середньої освіти:

Дмитрушківський ліцей Дмитрушківської сільської ради Уманського району Черкаської області отримає 2,07 млн грн.

Заклад працює в змішаному форматі, оскільки площа найпростішого укриття, яке самотужки облаштували працівники ліцею, не дозволяє вмістити всіх учнів. Наявність безпечного укриття дасть змогу 320 учням ліцею навчатись очно й завдяки цьому здобувати якіснішу освіту.

Капітальний ремонт також передбачає перепланування приміщень з урахуванням розміщення в них навчального тиру (мультимедійне обладнання) та створення умов для проведення навчально-тренувальних занять у межах предмета «Захист України».

Болградський ліцей №2 Болградської міської ради Одеської області — 2,5 млн грн.

У ліцеї вчаться 573 учні. Заклад працює за змішаною формою навчання. Частина учасників освітнього процесу (150 осіб) під час повітряної тривоги переходить до найпростішого укриття, яке перебуває на балансі Болградської міської ради. Інші учні навчаються дистанційно.

У закладі заплановано капітальний ремонт підвалу під споруду найпростішого укриття. Тож усі учні зможуть навчатись очно, отримуючи належні освітні послуги.

Татарбунарський ліцей Татарбунарської міської ради Білгород-Дністровського району Одеської області — 4,3 млн грн.

Ліцей потребує будівництва швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту на своїй території. Згідно з проектом це має бути одноповерхова залізобетонна будівля з шістьма секціями та зовнішніми входами.

Завдяки цьому всі 905 учнів Татарбунарського ліцею матимуть надійне укриття та зможуть повернутися до очного навчання.

Заклади, яким виділено кошти, подали звернення щодо задоволення потреб освіти і науки на розгляд комісії. Вона розглянула звернення та ухвалила рішення про цільове залучення коштів (оголошення збору на UNITED24). Коли кошти було зібрано, комісія ухвалила рішення про їхній розподіл.

Нагадаємо, цьогоріч з державного бюджету виділено 2,5 млрд грн на ремонт і будівництво укриттів у закладах загальної середньої освіти. Усі кошти розподіляють за новими правилами — суто для закладів загальної середньої освіти, які працюють за дистанційною та/або змішаною формою навчання.

За наявності безпечних та якісних укриттів тисячі школярів зможуть повернутися до очного навчання.