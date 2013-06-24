Міністерство освіти і науки України оголосило про створення Ради з питань співпраці з органами студентського самоврядування закладів вищої освіти при МОН. Підписано наказ про затвердження відповідного Положення від 18.11.2024 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

13 листопада за ініціативою Української студентської ліги в МОН відбулася зустріч представників органів студентського самоврядування з Міністром освіти і науки Оксеном Лісовим та його заступником Михайлом Винницьким. Такі зустрічі є важливим місцем для обговорення питань, які турбують студентство сьогодні, а також налагодження взаємозвʼязку між студентством та владою.

«Бути студентом під час великої війни непросто, і в такий нелегкий час особливо важливо всім нам зберігати тісний діалог. Я радий, що з’явилася така ініціатива з боку студентства, і маю надію, що новостворена Рада стане майданчиком для нашої спільної комунікації. Сьогодні у вищій освіті відбуваються системні зміни, тож нам дуже важливо отримувати зворотний зв’язок щодо кроків, які здійснюються Міністерством та Урядом», — зазначив Міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Метою утворення Ради є сприяння реалізації права і можливості студентів (курсантів) у розвʼязанні питань навчання, побуту, захисту прав та інтересів, участі в управлінні закладами вищої освіти. Перше засідання Ради планується вже в грудні цього року.

«Ми відкриті до співпраці, адже це дає можливість закласти міцний фундамент для подальшого діалогу між міністерством і студентським активом у кожному університеті. Такі заходи є важливим кроком на шляху до побудови прозорої й ефективної системи освіти, де голос кожного студента буде почутий», — зазначив заступник Міністра освіти і науки Михайло Винницький.

Основними завданнями Ради є:

представлення в МОН та інших органах державної влади позиції органів студентського самоврядування;

сприяння взаємодії МОН і органів студентського самоврядування ЗВО з питань формування та реалізації державної політики у сфері освіти і науки України;

розроблення пропозицій до проектів рішень МОН або проектів НПА з питань реалізації права на студентське самоврядування.

До складу Ради входять представники органів студентського самоврядування закладів вищої освіти, які делеговані ними.