Школярі з родин представників румунської нацменшини, які відмінно навчаються, зможуть незабаром отримувати стипендії від уряду Румунії. Про це під час церемонії відкриття нової школи у селі Йорданешти Чернівецької області повідомив міністр закордонних справ Румунії Теодор Мелешкану, який перебував в Україні з робочим візитом. Як пише Укрінформ, він привітав місцевих жителів з відкриттям школи й заявив, що Бухарест «ніколи не забуває і не забуватиме тих людей, які спілкуються румунською мовою, оскільки вони для нас рідні. Румунський уряд докладатиме зусиль, щоб учні, які гарно навчаються, отримували стипендії, а вчителі і всі, хто працює у школах, мали змогу проходити перепідготовку в Румунії. Ми це ініціюватимемо», — пообіцяв Теодор Мелешкану.
За словами міністра освіти і науки України Лілії Гриневич, яка також була присутня на церемонії, 90% жителів села Йорданешти — представники румунської нацменшини, які вважають румунську мову рідною. Міністр висловила сподівання, що нова школа дасть учням змогу вивчати і державну українську, і рідну румунську мови.
У поїздці до Чернівецької області міністра закордонних справ Румунії супроводжував його український колега Павло Клімкін. Як повідомляє прес-служба МЗС, у Чернівцях міністри зустрілися з керівництвом міста і Чернівецької облдержадміністрації й провели переговори, на яких порушували різні аспекти двосторонньої співпраці на міждержавному та регіональному рівнях. Окремо політики зупинилися на питаннях забезпечення освітніх прав румунської національної меншини та імплементації положень нового Закону України «Про освіту» з урахуванням висновків Венеціанської комісії.
У Чернівецькій області численна румунська нацменшина, яка налічує понад 100 тисяч осіб. В області 76 румунськомовних шкіл. Тому Бухарест став одним із головних критиків нового освітнього закону України, зокрема його сьомої статті, де йдеться про те, що з 2020 року діти з родин нацменшин навчатимуться рідною мовою лише в чотирьох початкових класах. Із п’ятого весь навчальний процес у середніх школах вестимуть державною українською, а мову нацменшини викладатимуть як предмет.
Після потужної хвилі міжнародної критики українська влада передала мовну статтю закону про освіту на оцінку незалежним експертам Венеціанської комісії. Торік на початку грудня вони оприлюднили висновок, який радить Києву найближчим часом ухвалити закон про загальну середню освіту, який докладніше регламентуватиме навчання дітей мовами нацменшин у школах. Крім того, Венеціанська комісія рекомендує встановити довший перехідний період упровадження закону про освіту, звільнити приватні школи від нових мовних вимог, а також розпочати діалог з нацменшинами щодо мовного питання в освіті.