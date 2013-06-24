Буковинський клінічний онкологічний центр отримав ще один лінійний прискорювач для лікування онкологічних захворювань. Обладнання передано Україні Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) у межах проєкту технічного співробітництва «Посилення променевої терапії та медичної візуалізації в Україні», що реалізується у співпраці з Міністерством охорони здоров’я України. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Апарат буде встановлено в корпусі, де вже функціонує інший лінійний прискорювач, закуплений ДП “Медичні закупівлі України” за кошти державного бюджету на замовлення МОЗ у 2023 році.

Монтаж нового прискорювача розпочнеться вже у травні. Після встановлення відбудуться технічні перевірки та випробування, за результатами яких буде видано відповідну ліцензію. Фахівці, які працюватимуть із обладнанням, проходять спеціалізоване навчання.

Лінійні прискорювачі дозволяють здійснювати високоточну променеву терапію, яка дає змогу знищувати або пригнічувати пухлини з мінімальним ушкодженням здорових тканин. Таке лікування потребують понад 1600 пацієнтів онкоцентру. Загалом на обліку у закладі перебувають понад 27 тисяч осіб, і з початком повномасштабного вторгнення кількість пацієнтів постійно зростає.

В рамках проєкту МАГАТЕ закупили також сучасне обладнання для брахітерапії, дозиметрії, рентгенографії. Наразі триває робота з угодження постачання додаткових лінійників від МАГАТЕ в медзаклади країни.

Окрім закупівлі обладнання, проєкт містить також освітню складову: розробляється навчальна програма та будуть підготовлені навчальні центри на базі українських лікарень. До проєкту активно залучені медичні фізики та радіаційні онкологи з провідних центрів світу.

Нагадаємо, що у 2023 році Медичні закупівлі України вперше придбали 15 лінійних прискорювачів Elekta Harmony на замовлення МОЗ. Загальна вартість склала 541 млн грн, при очікуваній вартості понад 1 млрд грн. Завдяки ефективним закупівлям державі вдалося заощадити 482 млн грн. У листопаді 2024 року було додатково закуплено ще 6 комплектів таких систем на суму 347,4 млн грн.