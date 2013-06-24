45-річний Олександр — військовослужбовець Сумського прикордонного загону, водій інженерного підрозділу, який з перших днів повномасштабної війни став на захист рідної землі. Його життєве кредо просте і влучне: «Я хочу і буду жити тільки у вільній своїй країні, по-іншому просто не зможу».

Олександр родом із Сумщини, навчався в Сумському кооперативному технікумі, у 1998—2000 роках проходив строкову військову службу в лавах ЗСУ. Під час служби в одному з навчальних центрів опанував спеціальність механіка-водія. Після служби у війську понад 20 років працював на Сумському хімічному підприємстві «Сумихімпром».

Уранці 24 лютого 2022 року, як і зазвичай, поїхав на роботу і саме тоді дізнався, що росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Разом з однодумцями облаштував блокпост на підступах до Сум, а вже у травні добровільно приєднався до лав Державної прикордонної служби України.

«Ми розуміли: ворог просто так не зупиниться. Я знав, що маю бути там, де найбільш корисний», — розповідає прикордонник.

Нині Олександр виконує завдання на північному напрямку Сумщини. Як водій інженерного підрозділу відповідає за справність техніки — від цього залежить безпека й ефективність усього підрозділу.

«Ми працюємо як одне ціле. Кожен розуміє: наш обов’язок — підтримувати тих, хто попереду. Поруч зі мною світлі, добрі й сильні духом люди. Ми тримаємося разом. І це надихає», — зізнається він.

Мріє Олександр про просте: повернутися додому, обійняти дружину й завжди бути з нею разом. А ще захисник України має непереборне бажання, щоб якнайскоріше настав мир, і тоді всі свої знання й вміння він спрямує на відбудову країни.

Джерело: ДПСУ