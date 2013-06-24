До держбюджету України вчора надійшов сьомий транш обсягом приблизно 1,1 млрд доларів США (834,9 млрд СПЗ) від МВФ у межах чотирирічної програми Механізму розширеного фінансування Extended Fund Facility — EFF.

Як нагадує Міністерство фінансів, 20 грудня виконавча рада фонду схвалила шостий перегляд програми EFF.

«За час функціонування програми EFF Україна успішно пройшла вже шість переглядів, що дало змогу залучити приблизно 9,8 мільярда доларів США з передбачених програмою 15,6 мільярда доларів. Продовжуємо активно працювати над упровадженням спільно визначених реформ за програмою», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Наступні заходи, які Україна повинна буде вжити, визначено у Меморандумі України та МВФ про економічну та фінансову політику. Зокрема, це продовження структурних реформ, що охоплюють державні фінанси, фінансовий сектор, монетарну та валютно-курсову політику, урядування, боротьбу з корупцією й енергетичний сектор.

На 2025 рік програмою МВФ EFF передбачено до 2,7 млрд доларів США за підсумками чотирьох переглядів.