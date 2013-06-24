Цьогоріч на закупівлю товарів ОПК, зокрема зброї та техніки, у бюджеті передбачено близько 6 млрд дол. США.Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

«Весь бюджет оборони на 2024 рік - близько $40 млрд - із цієї суми $30 млрд - це зарплати і виплати військовослужбовцям, з решти $10 млрд без урахування витрат на ПММ і форму, на купівлю озброєнь залишається $6 млрд. Це та сума, яку ми сьогодні маємо в контрактах для наших виробників, насамперед українських, і це дуже мало, оскільки наші виробничі можливості втричі більші», - сказав Камишін.

Він зазначив, що Україна веде переговори з іноземними партнерами про купівлю за їхні кошти виробів української військової промисловості, з подальшим переданням цієї техніки, озброєнь ЗСУ.

Камишін також сказав, що за низкою позицій Україна готова закривати потреби за рахунок власного виробництва. У 2024 році - це бронетехніка, всі види (наземні, літальні, морські) безпілотних систем, артилерійські системи.

Як повідомлялося, у лютому Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про створення Промислово-оборонного комітету, який очолюватиме Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Завдання Комітету – вивести український ОПК на новий рівень, сформувати унікальну систему підтримки виробників, дати більше стимулів, збільшити рівень взаємодії з міжнародними компаніями в цій галузі.

Джерело: Укрінформ