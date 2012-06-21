На Рівненщині створили консультативну раду при секторі Державної регуляторної служби. До її складу увійшли 15 найактивніших представників бізнесу та їх громадських об’єднань. Термін повноваження ради — два роки.

«Президент України визначив 2021-й як рік дерегуляції, тобто зняття перепон для бізнесу, якому дуже нелегко в умовах пандемії. Тому ми разом із представниками реального сектору економіки маємо побачити проблеми, які все ще стримують його розвиток. І об’єднавши зусилля із владою різних рівнів, максимально усунути проблеми, щоб бізнес почувався комфортно й працював ефективно», — зазначив завідувач сектору Державної регуляторної служби України в області Віталій Самсон.

«Ми сприяємо розвиткові бізнесу на Рівненщині, намагаємося слухати і чути його проблеми. Саме тому область вийшла на друге місце в Україні за рівнем наповнення місцевих бюджетів. Підприємці розуміють: децентралізація дедалі більше коштів залишає на розвиток їхніх громад. Тому наше спільне завдання — сильна економіка Рівненщини як території рівних можливостей для кожного її жителя. Детінізація певних галузей уже дає надходження до бюджетів, тепер нам допоможе ще й дерегуляція», — розставив акценти заступник голови ОДА Ігор Тимошенко.

До складу консультативної ради увійшли президент Рівненської торгово-промислової палати Микола Ярощук, голова Рівненського територіального відділення Асоціації платників податків України директор ТОВ «Рівень» Мар’ян Года, член наглядової ради Рівненської фабрики нетканих матеріалів Богдан Гапяк, підприємиця та меценатка депутат Рівнеради Тамара Тимощук. Очолила її член координаційної ради при Президентові України з питань мікробізнесу фізична особа — підприємець Ольга Мельничук.