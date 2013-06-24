21-26 жовтня команда Мінфіну України на чолі з Міністром фінансів Сергієм Марченком взяла участь у Щорічних зборах МВФ та Світового банку. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

За шість днів робочого візиту делегація Мінфіну провела понад 70 зустрічей з міжнародними фінансовими лідерами: з міністрами фінансів країн G7, Європейського Союзу, ключових партнерів регіону Азія, керівництвом Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Європейського інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Також Міністр фінансів виступив із промовою на зустрічі фінансового блоку G7 та під час круглого столу міністрів на підтримку України.

У фокусі уваги були:

Бюджетна підтримка України у 2025 році, зокрема, механізм Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 обсягом 50 млрд доларів США,

Реалізація існуючих та започаткування нових проектів з підтримки України у співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.

Усі партнери наголошували на готовності посилювати співпрацю з Україною, що також підтверджується вагомими досягненнями у мобілізації допомоги на наступний рік.

До кінця поточного року Мінфін України очікує залучити ще понад 15 млрд доларів США зовнішнього фінансування. Партнери запевнили, що спрямують підтримку у повному обсязі.

Під час обговорень з очільниками міністерств фінансів країн ЄС було відзначено результативність України за Планом України для Ukraine Facility. У наступному році інструмент передбачає 12,5 млрд євро бюджетної підтримки.

МВФ оптимізував графік траншів на 2025 рік, збільшивши план фінансування для України з 1,8 млрд доларів США до 2,7 млрд доларів США.

Країни G7 продемонстрували єдність у питанні використання прибутків від заморожених активів рф на користь України. Очікується, що кошти будуть доступні вже з перших днів 2025 року.

У Вашингтоні Сергій Марченко та Міністр фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен підписали спільну заяву, якою зафіксували домовленість про надання Україні 20 млрд доларів США у межах ERA. Також Канцлер казначейства Великобританії Рейчел Рівз оголосила пропозицію щодо залучення £2,26 млрд (3 млрд доларів США) для реалізації механізму.

Найближчим часом очікується фінальне рішення всіх країн G7.

Реалізацію спільних проектів та створення нових було обговорено з лідерами Світового банку, ЄІБ, ЄБРР. Обсяг портфеля спільних проектів із цими інституціями є найбільшим за всі роки співпраці. Підтримка у ключових секторах економіки України буде розширюватися.

Разом із СБ ведеться активна робота над започаткуванням до кінця року двох нових проектів: “Проект стійкого, інклюзивного та сталого підприємництва" (RISE), "Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління" (SURGE).

ЄІБ продовжує розширювати енергетичну підтримку України. Нещодавно ЄІБ оголосив, що має намір інвестувати до 600 млн євро у фінансування екстрених енергетичних проектів у державному та приватному секторах. Крім того, в ході зустрічі разом із Президентом Банку Надею Кальвіно та Єврокомісаром з питань економіки Паоло Джентілоні було підписано заяву про наміри надання грантового фінансування у сумі 12 млн євро, як частину фінансування проекту зі створення системи екстреної допомоги ЄС 112 в Україні. Загальна допомога в рамках проекту складатиметься з гранту обсягом 12 млн євро та позики на 40 млн євро.