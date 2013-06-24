2 квітня відбулося тринадцяте засідання Керівного комітету Української платформи донорів, яка була створена для координації міжнародної допомоги та забезпечення нагальних потреб і довгострокового відновлення України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Під час засідання обговорили з партнерами важливі завдання Платформи — бюджетні потреби України у 2025 та 2026 роках, прогрес реформ, хід та потреби відновлення, підтримку приватного сектору та підготовку до Конференції відновлення (Ukraine Recovery Conference), що пройде в липні в Римі.

У заході взяли участь Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, співголова Платформи від України, Міністр фінансів Сергій Марченко, Віце-прем’єр-міністр з відновлення – Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, перший заступник Міністра економіки Олексій Соболев, Генеральний директор з питань сусідства та переговорів щодо розширення Герт-Ян Коопман від Європейської Комісії, Виконуючий обов'язки координатора допомоги США Європі, Євразії та Центральної Азії у Державному департаменті США Крістофер Берґауст, а також представники країн G7, Європейської Комісії та міжнародних фінансових організацій.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час відкриття засідання подякував партнерам за непохитну підтримку України на шляху до справедливого й тривалого миру та під час нашого відновлення.

“Цього року ключовими напрямками спільної роботи Української платформи донорів ми вбачаємо: бюджетну підтримку, стале фінансування відбудови інфраструктури, житла, енергетики, економічний розвиток та залучення інвестицій на шляху до ЄС”, - зазначив Прем’єр-міністр.

Він підкреслив, що за підтримки партнерів ми продовжуємо програму швидкого відновлення України за 5-ма ключовими пріоритетами: енергетика, житло, критична та соціальна інфраструктура, гуманітарне розмінування, підтримка приватного сектору.

“У 2025 році за підтримки донорів Уряд виділив майже 7,4 млрд доларів на пріоритетне відновлення. При цьому загальний дефіцит фінансування потреб на відбудову у 2025 році становить майже 10 млрд доларів. Тому вкрай важливим залишається фінансування інших критично необхідних проектів”, - зауважив Денис Шмигаль.

Співголова Платформи від України Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив: “Мінфін наполегливо працює над мобілізацією внутрішніх ресурсів для фінансування нагальних військових потреб. У 2024 році податкові та митні надходження до держбюджету зросли на 9,4 млрд доларів США у порівнянні з попереднім роком. Внутрішній ринок запозичень став другим джерелом фінансування бюджету за час повномасштабного вторгнення рф в Україну. Попри це міжнародна фінансова підтримки є важливою для забезпечення пріоритетних соціальних видатків. У поточному році потреба сягає 39,3 млрд доларів США. І я вдячний партнерам за підтримку у фінансуванні критичних потреб”.

Олексій Кулеба акцентував увагу на ключових викликах, досягненнях та необхідних кроках для прискорення відбудови.

«Наша країна унікальна тим, що відновлюється в умовах повномасштабної війни. Ми вже маємо понад 100 тисяч відновлених об’єктів по всій країні. Звичайно, це стало можливим завдяки підтримці міжнародних партнерів. Але сьогодні нам необхідно переходити до нового етапу — з чіткими пріоритетами, передбачуваним фінансуванням і спрощеними процедурами. Потреби зростають, зокрема в енергетиці, житлі, логістиці — і вони не можуть чекати. Люди не можуть чекати. Україна пропонує міжнародним партнерам напрацювати конкретні рішення, щоб прискорити відновлення. Зі свого боку, ми запустили Централізовану закупівельну організацію. Ми пропонуємо зміцнити Агентство відновлення, яке готує та реалізує проекти з відбудови, а також за потреби надає експертну підтримку на регіональному та місцевому рівнях. Маємо об'єднати зусилля, аби зробити відновлення України швидшим, прозорішим і результативнішим», — наголосив Олексій Кулеба.

Перший заступник Міністра економіки Олексій Соболев підкреслив: «Приватний сектор відіграє сьогодні вирішальне значення у відновленні України та економічному зростанні. Уряд вже реалізує ряд дієвих ініціатив з підтримки українських підприємств й іноземного бізнесу, готового працювати в нашій країні. Нині ми потребуємо більше якісних приватних проектів і працюємо над ініціативою з їх підготовки. Також розширюємо інструменти захисту інвестицій та екосистему їх залучення: до розробки нових ініціатив долучаємо країни-партнери, МФО, фонди прямих інвестицій, аби спрямувати капітал в пріоритетні сектори. І координація цих зусиль у рамках Української платформи донорів є дуже важливою».

Наступне засідання Керівного комітету Платформи донорів відбудеться на полях Конференції відновлення в Римі.

Довідково

Керівний комітет Платформи складається з вищих посадових осіб з України, країн G7 та Європейського Союзу. Міжнародні фінансові установи та організації також беруть участь у засіданнях Керівного комітету як активні учасники. Сьогодні Платформа об’єднує 23-ох постійних і тимчасових членів та спостерігачів, 7 учасників, серед яких міжнародні фінансові організації та ОЕСР.