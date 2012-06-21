Нині захоплення у людей настільки різноманітні, що можна тільки дивуватися, чим цікавляться, приміром, черкащани. Один колекціонує марки і конверти, інший — автомобілі, хтось — ложки та виделки. А ось колишній енергетик, а нині пенсіонер Олександр Самков — старовинні цеглини. За ними, розповідає, можна дізнатися багато з історії рідного міста.
Проходячи біля 17-ї школи, що в центрі міста, він якось звернув увагу на дошку з написом, що приміщення збудоване 1912 року. Чомусь не повірив написові, адже споруда має цілком сучасний вигляд. Однак за школою, де будівельники завершували якісь роботи, знайшов цеглину, яку ремонтники збиралися викинути на смітник. Довго розглядав її і вгледів ледь помітні літери «Н. М.» Саме так він дізнався, що приміщення навчального закладу збудували більш як 100 років тому. Адже літери означали ініціали власника цегельного заводу Мірошниченка, який саме тоді розгорнув у місті підприємницьку діяльність.
Давня любов до історії розгорілася з новою силою. Тепер пенсіонер просиджує в архівах, спілкується з істориками, колегами-колекціонерами. Історія багатьох споруд поступово розкриває не відомі широкому загалу сторінки.
Працівники обласного Будинку вчителя й не здогадувалися, що ж було колись на місці нинішньої споруди. А стояла тут так звана церква Каурова, на фундаменті якої свого часу й виросло нове приміщення. Невеликий шматочок стіни, який, на щастя, залишився, розповів дослідникові багато.
Колекцію, в якій є й рідкісні експонати, він тримає в підвалі будинку, де мешкає. Ділиться знахідками з обласним краєзнавчим музеєм. Тут уже завдяки пошукам місцевих краєзнавців назбиралося чимало цінних експонатів. Є цегла часів Київської Русі.
Як розповіла старший науковий працівник відділу археології обласного краєзнавчого музею Тамара Кургіна-Коваленко, одна старовинна цеглина може повідати багато. Ось експонат із клеймом у вигляді двох схрещених сірничків і якихось літер. Це власність лікаря Федора Менінга.
У колекції чимало експонатів, які потрапили сюди з Києва. Поблизу села Петрівка було колись багато цегелень. Кияни склали каталог цегли, черкащани також працюють над подібним.
— У Черкасах на початку минулого століття було 11 цегелень, — стверджує науковець. — По крупинках збираємо відомості про них та їхніх власників, сучасників зокрема й завдяки таким ентузіастам, як Олександр Самков.
Таких колекціонерів в Україні небагато, адже це порівняно молоде захоплення. Однак ентузіасти-краєзнавці додають чимало цікавих сторінок в історію наших міст і сіл.