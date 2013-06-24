Всесвітній економічний форум відкриває в Києві другий у світі Центр глобальних урядових технологій

Україна продовжує активно впроваджувати новітні цифрові технології в усі сфери життя. Вона поступово стає глобальним лідером цифрової трансформації урядів і держав.

Під час саміту Diia in Zurich віцепрем’єр­міністр з розвитку інновацій, освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, директор Всесвітнього економічного форуму Мірек Душек, керівний директор Всесвітнього економічного форуму Алоїз Цвінгі та президент Фонду «Східна Європа» Віктор Лях підписали меморандум про відкриття Global Government Technology Centre Kyiv (GGTC Kyiv).

«2019 року ми починали будувати цифрову державу буквально з нуля, а сьогодні Україна стане другою країною у світі, де відкриють Global Government Technology Centre. Це не випадковість — ми створили одне з найкращих технологічних рішень для урядів «Дію». Круто, що міжнародні партнери вважають «Дію» вже повноцінним кейс­стаді, а досвід української цифрової трансформації — прикладом для інших держав», — зазначив Михайло Федоров.

Центр займатиметься цифровою трансформацією уряду, розвитком електронного врядування та цифрових навичок. Він стане частиною мережі центрів четвертої промислової революції Всесвітнього економічного форуму (C4IR).

«Центр в Україні сприятиме нашим глобальним зусиллям, спрямованим на розкриття значного потенціалу цифрових технологій для покращення державних послуг та створення нових можливостей. Він стане каталізатором співпраці між державним і приватним секторами, що сприятиме розвитку цифрових технологій та інновацій у такий критичний для України і Європи час», — наголосив Мірек Душек.

Центр у Києві об’єднає представників різних сфер, зокрема уряду, бізнесу, громадськості, академічних кіл, для обговорення та співпраці у цифрових реформах. Україна ділитиметься найуспішнішими govtech­практиками та цифровим досвідом.

«Ми зосередимося на найкращих практиках цифрової трансформації та інновацій в Україні. Також спільно розроблятимемо проєкти та поширюватимемо знання в галузі освіти для цифрової трансформації державної служби, адже прагнемо зробити внесок у зміцнення ком’юніті цифрових міністрів та лідерів у всьому світі», — додала заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Іонан.

Адмініструватиме центр та забезпечуватиме його ефективну роботу Фонд «Східна Європа». Перший Центр глобальних урядових технологій уже функціонує в Берліні (Німеччина).

«Відкриття Центру глобальних урядових технологій у Києві, роботу якого забезпечуватиме Фонд «Східна Європа», підтверджує статус України як глобального лідера з інноваційних цифрових рішень, готового ділитися своїми найкращими govtech­практиками та досвідом з усім світом», — зазначив Віктор Лях.

Також новий центр братиме участь у діяльності Всесвітнього економічного форуму, долучиться до платформ та спільноти 4IR форуму. Це дасть змогу українським стартапам та інноваторам обмінюватися досвідом з іноземними партнерами й прискорювати цифрові реформи в Україні.

Нагадаємо: на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в січні цього року сторони попередньо домовилися про відкриття центру в Києві. Тож підписання меморандуму — наступний крок у реалізації проєкту.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації