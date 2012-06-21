Золотоноша — історичний населений пункт. Зберігаючи чимало давніх культурних та архітектурних пам’яток, місто ніколи не забуває тих, хто відіграв важливу роль в історії не тільки рідного краю, а й усієї країни. Семен Скляренко, Михайло Максимович, Костянтин Думитрашко, Наталія Ужвій — ці та багато інших імен видатних вихідців із Золотоніського краю багато про що скажуть нині навіть школяреві. Юні дослідники разом зі своїми наставниками активно вивчають минувшину рідного краю, досліджують діяльність і популяризують видатних людей.
Недавно на базі міської гімназії імені С.Д. Скляренка міська служба у справах дітей, молоді та спорту спільно з краєзнавчим музеєм і місцевою молоддю презентувала настільну краєзнавчу гру та історичну мапу Золотоноші, яку розробили та виготовили самі. Проєкт так і називається — «Загадковий та незвіданий Златокрай». Учні гімназії, які в процесі реалізації ще одного проєкту «Молодіжні гіди Златокраю» стали справжніми екскурсоводами, ознайомили з виставкою портретів видатних постатей краю та їхніми досягненнями. Вчителі історії та лідери учнівського самоврядування, які завітали на презентацію, ознайомилися з методикою проведення інтерактивного заняття й стали модераторами гри у своїх навчальних закладах, отримавши комплекти пізнавально-розвивальної гри.
Активісти молодіжної громадської організації «Центр розвитку молоді» провели неабияку пошукову роботу, підготували цікаві матеріали для мобільної виставки, присвяченої видатним громадським діячам, письменникам і митцям краю. Багато попрацювала зокрема ініціаторка проєкту учениця гімназії Олександра Приходько. Мобільну виставку відвідують жителі міста, а молоді гіди розповідають їм цікаві факти з життя та творчості відомих жителів міста.