Безпечно, конфіденційно, безкоштовно відкрили уДніпрі. Там надаватимуть соціально-психологічну підтримку усім, хто постраждав від війни. Прийматимуть і жертв насильства. Облаштувати гуманітарний хаб допомогли міжнародні організації.

«Важливо, аби ті, хто тікають від жаху війни, відчували, що про них піклуються. Щоб могли отримати кваліфіковану допомогу в будь-якому куточку країни. Тому розгорнули мережу Центрів поблизу місць активних бойових дій. У містах, куди продовжують евакуюватися українці, а також у деокупованих областях», – прокоментувала Віце-прем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко зазначила – Дніпро – третє місто, де відкрили Центр допомоги врятованим.

«Такі гуманітарні осередки вже працюють у Львові та Запоріжжі. На черзі Київ. Але на цьому співпраця Уряду та міжнародних партнерів не завершиться. Хочемо, аби центри були і в інших українських містах України. Щоб допомогу отримав кожен, хто її потребує», – сказала Катерина Левченко.

Центр створили за ініціативи Віце-прем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної,та за підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення.

«Ідея таких центрів дуже проста – допомогти людям, які пройшли через жахи війни. Чи постраждали від насильства. Наш слоган – нікого не залишити сам на сам з проблемами», – сказав заступник представника Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні Мустафа Елканзі.

У Центрі надаватимуть комплексні консультації – психологічні, юридичні, соціальні. Послуги – безкоштовні.

«Зараз у нашій області тисячі вимушених переселенців. Потреба у такому центрі була більш ніж актуальною. Роботи дуже багато. Сподіваюся, такі осередки з’являться і в інших містах Дніпропетровщини. Попит буде величезний», – сказала позаштатна радниця голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Наталія Шуліка.

Нині у Центрі працюють два соціальні робітники та два психологи – дорослий і дитячий. За потреби планують залучати й інших фахівців. Зокрема, юристів.

«Можна звертатися із запитами про пошук роботи. У цьому допоможуть наші кар’єрні радниці, – наголосила керівниця гуманітарного хабу Вікторія Федотова. – А ще фахівці супроводжуватимуть людей, які стали жертвами домашнього чи гендерно зумовленого насильства».