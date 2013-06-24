17 січня на столичному вокзалі Укрзалізниці запрацювало нове інклюзивне відділення Ощадбанку. Площу для відділення банк виграв на аукціоні у Prozorro.Продажі, запропонувавши ціну вдвічі вищу за стартову. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Нове відділення розташоване у переході між Центральним та Південним вокзалами, поруч з ескалатором. Ліфт на першому пероні надає зручний безперешкодний доступ для людей на кріслі колісному та інших маломобільних груп населення.

Відділення реалізоване в рамках програми Ощадбанку «Моя безбар’єрність» і відповідає державним стандартам інклюзивності. Тут передбачено:

занижену зону обслуговування клієнтів;

банкомат із голосовим модулем;

тримачі для милиць;

інформаційний стенд зі шрифтом Брайля;

«Центральний залізничний вокзал Києва – нині головні транспортні ворота країни. Щоденний пасажиропотік вокзалу перевищує 60 тисяч людей, і ми раді, що відтепер Ощадбанк присутній у такій важливій локації. Для нас принципово, що в цій установі можуть обслуговуватись усі групи клієнтів, включаючи людей з інвалідністю. Ми зробили все можливе, щоб це відділення було гідною візитною карткою української банківської системи для тих людей, які відвідують Україну, а також для українців, які будуть повертатися з-за кордону додому», – прокоментував Сергій Наумов, голова правління Ощадбанку.

«Відкриття інклюзивного відділення Ощадбанку на головному вокзалі Києва – це результати перших аукціонів з оренди площ у Prozorro.Продажі. Після внесення відповідних змін до нормативних актів відновили оренду наприкінці минулого року, після більш ніж річної перерви. Невдовзі на вокзалі також з’явиться книгарня, нові сучасні кав'ярні та повноцінний фудкорт. Ми дивимося на вокзал цілісно як на місце, де наші пасажири – родини з дітьми, ветерани з інвалідністю або іноземні дипломати – можуть якісно провести час в очікуванні свого рейсу. Тож поступово перетворюємо наші вокзали на сучасні простори, наповнені потрібними та доступними пасажирам послугами», – зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.

Відділення працюватиме щодня з 7:00 до 21:30, а в зоні самообслуговування — цілодобово. Навіть у разі тривалої відсутності електропостачання клієнти можуть отримувати фінансові послуги.

Ощадбанк та Укрзалізниця входять до спільноти відповідальних компаній «Бізнес без бар’єрів», створеної за ініціативою першої леді України Олени Зеленської.