Кабінет Міністрів ухвалив постанову про передачу навчальної зброї до центрів підготовки та осередків викладання предмета "Захист України". Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міноборони.

«Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, якою внесено зміни до Порядку вилучення і передачі військового майна Збройних Сил. Метою змін є нормативне врегулювання порядку передачі навчальної (нейтралізованої) зброї від військових частин до Центрів підготовки громадян до національного спротиву та осередків викладання предмета "Захист України". Зокрема, зміни створюють правову можливість передавати навчальну зброю для функціонування на базі закладів освіти осередків викладання предмета "Захист України"», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, документом врегульовано процедуру відчуження та передачі навчальної (нейтралізованої) зброї від військових частин до Центрів підготовки громадян до національного спротиву та комунальних закладів освіти, а також забезпечується формування і поповнення матеріально-технічної бази Центрів підготовки та осередків викладання предмета "Захист України", необхідної для якісної організації навчального процесу.

У Міноборони також наголосили, що прийняття постанови сприятиме покращенню якості підготовки громадян до національного спротиву та посиленню військово-патріотичного виховання, а також створенню належної матеріально-технічної бази для проведення такої підготовки.

Проєкт постанови розроблено Міністерством оборони України з метою забезпечення якісного проведення заходів підготовки громадян до національного спротиву відповідно до типових навчальних програм, відзначили в пресслужбі.

Джерело: Укрінфом