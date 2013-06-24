Із 1 травня центри життєстійкості запрацювали у 22 областях України. Усього таких просторів нині 68. Ще 132 запрацюють упродовж року. Кожен такий центр облаштовано за принципами доступності й безбар’єрності, щоб кожен житель громади міг прийти і одержати необхідну підтримку.

З-поміж відкритих центрів два — у релокованих громадах: Сартанській (Донецька область) — на Львівщині та Мелітопольській (Запорізька область) — у Запоріжжі.

«Маємо центри життєстійкості, які надають послуги вже у всій Україні. Зокрема, у прифронтових зонах, на деокупованих територіях, у вимушено переміщених громадах. Усі ці осередки — насамперед люди, які знаходять опору, морально відновлюються і разом вчаться бути стійкими. Амбітна мета міністерства — щоб кожен незалежно від місця проживання мав доступ до такого простору», — розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

За даними дослідження психічного здоров’я українців компанії Gradus (березень 2024), 77% опитаних переживали останнім часом стрес або сильну знервованість. Найпоширеніші емоції в людей незалежно від місця проживання — втома та напруженість. І рівень надії знижується.

Центри життєстійкості, ініційовані Мінсоцполітики України в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» Олени Зеленської, — відповідь на цю проблему. Мета роботи таких просторів — допомогти кожному жителеві громади долати стрес, відновлюватися після кризових подій і попри всі виклики залишатися включеним в активне життя.

Програма життєстійкості — експериментальний проєкт. Його реалізує Міністерство соціальної політики з 1 січня 2024 року. Наразі до неї приєдналися 153 громади. Ще майже 50 громад міністерство планує долучити до кінця року. Міжнародні партнери проєкту — фонди ЮНІСЕФ та ВООЗ, які організовують навчання для команд спеціалістів, повідомляє Мінсоцполітики.